Демидов Семён Демидов
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1900
Жена: Демидова Ксения Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1903
Дочь: Татьяна Семёнова
Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова
Рождение ребёнка
20.06.1904
Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова
Рождение ребёнка
01.12.1906
Дочь: Варвара Семёнова
Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова
Рождение ребёнка
03.08.1909
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова
Рождение ребёнка
28.06.1914
Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова
Рождение ребёнка
01.09.1915
Дочь: Марфа Семёнова
Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова
Рождение ребёнка
1919
Сын: Демидов Василий Семенович
Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Понасенки
Смерть
Неизвестно