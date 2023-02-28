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Демидов Семён Демидов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: ?

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1900

Жена: Демидова Ксения Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1903

Дочь: Татьяна Семёнова

Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1904

Сын: Демидов Афанасий Семёнов

Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1906

Дочь: Варвара Семёнова

Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1909

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Демидов Василий Семёнов

Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова

Рождение ребёнка
28.06.1914

Сын: Демидов Павел Симеонов

Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1915

Дочь: Марфа Семёнова

Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Демидов Василий Семенович

Мать ребёнка: Демидова Ксения Иосифова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Понасенки
Смерть
Неизвестно
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