Кучеров Егор (Трифонов)
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кучеров Трофим (Трифон)
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.11.1904
Дочь: Матрона Егорова
Мать ребёнка: Кучерова Параскева Васильева
Бракосочетание
16.?.1904
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1914
Мать ребёнка: Кучерова Параскева Васильева
Военная служба
1916
рядовой 309-й пехотный Овручский полк
Смерть
Неизвестно