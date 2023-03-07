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Кучеров Егор (Трифонов)

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кучеров Трофим (Трифон)

Мать: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1904

Дочь: Матрона Егорова

Мать ребёнка: Кучерова Параскева Васильева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
16.?.1904

Жена: Кучерова Параскева Васильева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1914

Сын: Кучеров Алексей Егоров

Мать ребёнка: Кучерова Параскева Васильева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Военная служба
1916
рядовой 309-й пехотный Овручский полк
Смерть
Неизвестно
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