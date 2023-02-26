Кучерова (Трюхова) Параскева Васильева
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1904
Дочь: Матрона Егорова
Отец ребёнка: Кучеров Егор (Трифонов)
Бракосочетание
16.?.1904
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1914
Отец ребёнка: Кучеров Егор (Трифонов)
Смерть
Неизвестно