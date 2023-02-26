Кучерова (Трюхова) Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерова (Трюхова) Параскева Васильева

Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Трюхова ?

Мать: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1904

Дочь: Матрона Егорова

Отец ребёнка: Кучеров Егор (Трифонов)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
16.?.1904

Муж: Кучеров Егор (Трифонов)

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1914

Сын: Кучеров Алексей Егоров

Отец ребёнка: Кучеров Егор (Трифонов)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно