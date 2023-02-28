Трифон Трофимов
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Качуров Трофим Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
30.?.1861
Жена: Ксения Осипова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1866
Сын: Тимофей Трифонов
Мать ребёнка: Меланья Петрова
Рождение ребёнка
30.09.1868
Сын: Сергей Трофимов
Мать ребёнка: Меланья Петрова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Козичева Параскева Трифонова
Мать ребёнка: Меланья Петрова
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Кучеров Георгий (Егор) Трифонов
Мать ребёнка: Меланья Петрова
Смерть
Неизвестно