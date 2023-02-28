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Трифон Трофимов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Качуров Трофим Васильев

Мать: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
30.?.1861

Жена: Ксения Осипова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1866

Сын: Тимофей Трифонов

Мать ребёнка: Меланья Петрова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.09.1868

Сын: Сергей Трофимов

Мать ребёнка: Меланья Петрова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Козичева Параскева Трифонова

Мать ребёнка: Меланья Петрова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Кучеров Георгий (Егор) Трифонов

Мать ребёнка: Меланья Петрова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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