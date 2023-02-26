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Меланья Петрова

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Пётр

Мать: не указана

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1866

Сын: Тимофей Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Трофимов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.09.1868

Сын: Сергей Трофимов

Отец ребёнка: Трифон Трофимов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Козичева Параскева Трифонова

Отец ребёнка: Трифон Трофимов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Кучеров Георгий (Егор) Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Трофимов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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