Меланья Петрова
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Пётр
Мать: не указана
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1866
Сын: Тимофей Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Трофимов
Рождение ребёнка
30.09.1868
Сын: Сергей Трофимов
Отец ребёнка: Трифон Трофимов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Козичева Параскева Трифонова
Отец ребёнка: Трифон Трофимов
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Кучеров Георгий (Егор) Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Трофимов
Смерть
Неизвестно