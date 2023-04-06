Астафьев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения17.07.1911 ст.
Дата смертиПосле 1932
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1911 ст.
Отец: Астафьев Иван Яковлевич
Воскресенский кафедральный собор Запись №-300м
Крещение
20.07.1911 ст.
Крестный отец: Сайкин Игнатий Кузьмич - Самарский мещанин (муж родной тёти) Крестная мать: Астафьева Елизавета Андреевна - Самарская мещанка
Смерть
После 1932