Астафьева (Меренова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885 ст.
Бракосочетание
14.01.1905 ст.
Воскресенский кафедральный собор №-9 Боярочев/Боярычев Дмитрий Егорович Фёдоров Иван Виссарионович Нуждин Пётр Иосифович Никитин Фёдор Трофимович
Рождение ребёнка
26.10.1905 ст.
Сын: Астафьев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Астафьев Иван Яковлевич
Воскресенский кафедральный собор Запись №-368м
Рождение ребёнка
26.02.1908 ст.
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Астафьев Иван Яковлевич
Воскресенский кафедральный собор Запись №-90ж
Рождение ребёнка
17.07.1911 ст.
Сын: Астафьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Астафьев Иван Яковлевич
Воскресенский кафедральный собор Запись №-300м
Рождение ребёнка
28.12.1912
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Астафьев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
28.09.1914 ст.
Отец ребёнка: Астафьев Иван Яковлевич
Воскресенский кафедральный собор Запись №-451м
Смерть
Неизвестно