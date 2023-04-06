Астафьева (Меренова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Меренова) Анна Николаевна

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Место рождения

Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.09.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885 ст.

Отец: Меренов Николай Егорович

Мать: Меренова Екатерина Маркеловна

Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.01.1905 ст.

Муж: Астафьев Иван Яковлевич

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-9 Боярочев/Боярычев Дмитрий Егорович Фёдоров Иван Виссарионович Нуждин Пётр Иосифович Никитин Фёдор Трофимович
Рождение ребёнка
26.10.1905 ст.

Сын: Астафьев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Астафьев Иван Яковлевич

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор Запись №-368м
Рождение ребёнка
26.02.1908 ст.

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Астафьев Иван Яковлевич

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор Запись №-90ж
Рождение ребёнка
17.07.1911 ст.

Сын: Астафьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Астафьев Иван Яковлевич

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор Запись №-300м
Рождение ребёнка
28.12.1912

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Астафьев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
28.09.1914 ст.

Сын: Астафьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Астафьев Иван Яковлевич

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор Запись №-451м
Смерть
Неизвестно
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