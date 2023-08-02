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Пироженко Андрей Романович

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Пироженко / Пирожков / Роман Семенович

Мать: Аграфена Тимофеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
18.08.865

Дочь: (Пироженко) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.12.1863

Дочь: (Пироженко) Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1867

Дочь: (Пироженко) Стефанида Андреевна

Мать ребёнка: Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1872

Сын: Пироженко Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1874

Дочь: (Пироженко) Евфимия Андреевна

Мать ребёнка: Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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