Пироженко Андрей Романович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.865
Дочь: (Пироженко) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
19.12.1863
Дочь: (Пироженко) Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
09.11.1867
Дочь: (Пироженко) Стефанида Андреевна
Мать ребёнка: Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
16.03.1872
Сын: Пироженко Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
09.07.1874
Дочь: (Пироженко) Евфимия Андреевна
Мать ребёнка: Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична
Смерть
Неизвестно