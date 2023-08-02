Аграфена Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пироженко Андрей Романович
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Роман Семенович
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно