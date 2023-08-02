Аграфена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Тимофеевна

Место рождения

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пироженко / Пирожков / Роман Семенович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пироженко Андрей Романович

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Роман Семенович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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