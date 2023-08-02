Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Бойков Кузьма

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пироженко Андрей Романович

Рождение ребёнка
18.08.865

Дочь: (Пироженко) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Пироженко Андрей Романович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.12.1863

Дочь: (Пироженко) Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Пироженко Андрей Романович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1867

Дочь: (Пироженко) Стефанида Андреевна

Отец ребёнка: Пироженко Андрей Романович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1872

Сын: Пироженко Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Пироженко Андрей Романович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1874

Дочь: (Пироженко) Евфимия Андреевна

Отец ребёнка: Пироженко Андрей Романович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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