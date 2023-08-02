Пироженко (Бойкова) Анна Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Бойков Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.865
Дочь: (Пироженко) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Пироженко Андрей Романович
Рождение ребёнка
19.12.1863
Дочь: (Пироженко) Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Пироженко Андрей Романович
Рождение ребёнка
09.11.1867
Дочь: (Пироженко) Стефанида Андреевна
Отец ребёнка: Пироженко Андрей Романович
Рождение ребёнка
16.03.1872
Сын: Пироженко Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Пироженко Андрей Романович
Рождение ребёнка
09.07.1874
Дочь: (Пироженко) Евфимия Андреевна
Отец ребёнка: Пироженко Андрей Романович
Смерть
Неизвестно