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Сушков Сергей Семенович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Сушков Семен Петрович

Мать: Сушкова Пелагея Степанова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Сушкова Минадора Сергиева

Мать ребёнка: Сушкова Наталья Михайловна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сушков Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Сушкова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Сушков Матвей Сергиев

Мать ребёнка: Сушкова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сушкова Анна Сергиева

Мать ребёнка: Сушкова Наталья Михайловна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Титова (Сушкова) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Сушкова Наталья Михайловна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1892

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