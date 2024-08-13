Сушков Сергей Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Сушков Семен Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Сушкова Минадора Сергиева
Мать ребёнка: Сушкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Сушкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Сушкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сушкова Анна Сергиева
Мать ребёнка: Сушкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Титова (Сушкова) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Сушкова Наталья Михайловна
Смерть
1892