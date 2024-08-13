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Сушкова Пелагея Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Сушков Сергей Семенович

Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Сушков Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Сушкова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сушков Герасим Семенович

Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сушков Яков Семенович

Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сушков Алексей Семенович

Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сушков Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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