Сушкова Пелагея Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Сушкова Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Сушков Семен Петрович