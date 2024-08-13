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Сушков Семен Петрович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Сушков Петр Спиридонович

Мать: Сушкова (Кузнецова) Мафра Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Сушков Сергей Семенович

Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Сушков Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Сушкова Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сушков Герасим Семенович

Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сушков Яков Семенович

Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сушков Алексей Семенович

Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сушков Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1856

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