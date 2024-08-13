Сушков Семен Петрович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Сушкова Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Степанова
Смерть
1856