Сушкова Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Сушкова Минадора Сергиева
Отец ребёнка: Сушков Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Сушков Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Сушков Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сушкова Анна Сергиева
Отец ребёнка: Сушков Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Титова (Сушкова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сушков Сергей Семенович
Смерть
1864