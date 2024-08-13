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Сушкова Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Сушкова Минадора Сергиева

Отец ребёнка: Сушков Сергей Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сушков Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Сушков Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Сушков Матвей Сергиев

Отец ребёнка: Сушков Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сушкова Анна Сергиева

Отец ребёнка: Сушков Сергей Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Титова (Сушкова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сушков Сергей Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1864
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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