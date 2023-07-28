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Карпов Илларион Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Карпов Петр Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Васса Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Васса Никитична

Рождение ребёнка
Около 25.09.1813

Сын: Карпов (Никишин) Сергей Илларионович

Мать ребёнка: Карпова Васса Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1817

Дочь: Карпова (Карпова) Пелагея Илларионовна

Мать ребёнка: Карпова Васса Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1817

Сын: Никишин Андрей Илларионович

Мать ребёнка: Карпова Васса Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1820

Сын: Никишин Спиридон Илларионович

Мать ребёнка: Никишина Васса Матвеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 08.10.1822

Дочь: Кудряшова (Кудряшова) Пелагея Илларионовна

Мать ребёнка: Никишина Васса Матвеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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