Карпов Илларион Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Карпов Петр Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никишина Васса Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Васса Никитична
Рождение ребёнка
Около 25.09.1813
Сын: Карпов (Никишин) Сергей Илларионович
Мать ребёнка: Карпова Васса Никитична
Рождение ребёнка
24.04.1817
Дочь: Карпова (Карпова) Пелагея Илларионовна
Мать ребёнка: Карпова Васса Никитична
Рождение ребёнка
11.08.1817
Сын: Никишин Андрей Илларионович
Мать ребёнка: Карпова Васса Никитична
Рождение ребёнка
07.12.1820
Сын: Никишин Спиридон Илларионович
Мать ребёнка: Никишина Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 08.10.1822
Дочь: Кудряшова (Кудряшова) Пелагея Илларионовна
Мать ребёнка: Никишина Васса Матвеевна
Смерть
Неизвестно