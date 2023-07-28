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Карпов Петр Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Феодосей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Карпов Илларион Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Карпов Степан Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801 или 1805

Сын: Карпов Каллиник Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Карпов Никита Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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