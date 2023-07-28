Карпов Петр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишин Феодосей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801 или 1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно