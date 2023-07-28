Никишин Феодосей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпов Петр Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 13.10.1812
Сын: Карпов (Никишин) Артем Федосеевич
Мать ребёнка: Никишина Ефимия Васильевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно