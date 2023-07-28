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Никишин Феодосей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Петр Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 13.10.1812

Сын: Карпов (Никишин) Артем Федосеевич

Мать ребёнка: Никишина Ефимия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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