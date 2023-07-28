Карпов (Никишин) Артем Федосеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 13.10.1812
Дата смерти07.10.1869
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.10.1812
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Карпова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Пищулина (Грошикова) Параскева Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Карпова (Карпова) Марфа Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1854
Мать ребёнка: Карпова Мария Аввакумовна
Рождение ребёнка
07.11.1860
Сын: Грошиков (Карпов) Михаил Артемьевич
Мать ребёнка: Карпова Мария Аввакумовна
Рождение ребёнка
29.03.1862
Мать ребёнка: Карпова Мария Аввакумовна
Смерть
07.10.1869