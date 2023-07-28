Карпов (Никишин) Артем Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов (Никишин) Артем Федосеевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 13.10.1812

Дата смерти

07.10.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.10.1812

Отец: Никишин Феодосей Петрович

Мать: Никишина Ефимия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Мария Аввакумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Карпов Андрей Артемьевич

Мать ребёнка: Карпова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Пищулина (Грошикова) Параскева Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Карпова (Карпова) Марфа Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1854

Сын: Карпов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Карпова Мария Аввакумовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1860

Сын: Грошиков (Карпов) Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: Карпова Мария Аввакумовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1862

Сын: Карпов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Карпова Мария Аввакумовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
07.10.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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