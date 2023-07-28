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Карпова Васса Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Около 08.04.1818

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Илларион Петрович

Рождение ребёнка
Около 25.09.1813

Сын: Карпов (Никишин) Сергей Илларионович

Отец ребёнка: Карпов Илларион Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1817

Дочь: Карпова (Карпова) Пелагея Илларионовна

Отец ребёнка: Карпов Илларион Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1817

Сын: Никишин Андрей Илларионович

Отец ребёнка: Карпов Илларион Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 08.04.1818
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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