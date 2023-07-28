Карпова Васса Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиОколо 08.04.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 25.09.1813
Сын: Карпов (Никишин) Сергей Илларионович
Отец ребёнка: Карпов Илларион Петрович
Рождение ребёнка
24.04.1817
Дочь: Карпова (Карпова) Пелагея Илларионовна
Отец ребёнка: Карпов Илларион Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1817
Сын: Никишин Андрей Илларионович
Отец ребёнка: Карпов Илларион Петрович
Смерть
Около 08.04.1818