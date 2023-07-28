Никишина Васса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина Васса Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Илларион Петрович

Рождение ребёнка
07.12.1820

Сын: Никишин Спиридон Илларионович

Отец ребёнка: Карпов Илларион Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 08.10.1822

Дочь: Кудряшова (Кудряшова) Пелагея Илларионовна

Отец ребёнка: Карпов Илларион Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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