Никишина Васса Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1820
Сын: Никишин Спиридон Илларионович
Отец ребёнка: Карпов Илларион Петрович
Рождение ребёнка
Около 08.10.1822
Дочь: Кудряшова (Кудряшова) Пелагея Илларионовна
Отец ребёнка: Карпов Илларион Петрович
Смерть
Неизвестно