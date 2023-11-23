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Сеткин Андрей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1801

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1801

Отец: Сеткин Федор Иванов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Ильина

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сеткин Василий Андреев

Мать ребёнка: Елена Павлова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Сеткина) Аграфена Андреева

Мать ребёнка: Елена Павлова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Сеткина) Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Елена Павлова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сеткин Иван Андреев

Мать ребёнка: Федосья Ильина

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сеткин Илья Андреев

Мать ребёнка: Федосья Ильина

Смерть
1854
ЦИАМ ф.203 оп.745 д.927 лист 151 об Метрические книги ц. Рождества Богородицы 1801 год 14/18 08 1801 рождение и крещение сына Андрея воспреемники: дворовый человек Исай Тимофеев и крестьянская жена Аф... Показать все

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