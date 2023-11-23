Сеткин Андрей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1801
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1801
Отец: Сеткин Федор Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Ильина
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Сеткина) Аграфена Андреева
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Сеткина) Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сеткин Иван Андреев
Мать ребёнка: Федосья Ильина
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сеткин Илья Андреев
Мать ребёнка: Федосья Ильина
Смерть
1854
ЦИАМ ф.203 оп.745 д.927 лист 151 об Метрические книги ц. Рождества Богородицы 1801 год 14/18 08 1801 рождение и крещение сына Андрея воспреемники: дворовый человек Исай Тимофеев и крестьянская жена Аф... Показать все