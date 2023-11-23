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Сеткин Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1777

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1777

Отец: Иван Стефанов

Мать: не указана

ЦИАМ ф.203 оп.745 д.642 лист 377 об Метрические книги ц. Рождества Богородицы 1777 год 2/7 03 1777 рождение и крещение воспреемники: пономарь с. Марфина Богородицкой церкви Михаил Степанов и крестьянк... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
14.08.1801

Сын: Сеткин Андрей Федоров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сеткин Павел Федоров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
14.05.1815

Сын: Царев Федор Федоров

Мать ребёнка: ?

ЦИАМ ф.203 оп.745 д.927 лист 151 обМитрические книги ц. Рождества Богородицы 1815 год 14/16 05 1815 рождение и крещение сына Федора восприемники: с. Марфина дворовый человек Василий Андреев и крестьян... Показать все
Смерть
1851

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