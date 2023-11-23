Сеткин Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1777
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1777
Отец: Иван Стефанов
Мать: не указана
ЦИАМ ф.203 оп.745 д.642 лист 377 об Метрические книги ц. Рождества Богородицы 1777 год 2/7 03 1777 рождение и крещение воспреемники: пономарь с. Марфина Богородицкой церкви Михаил Степанов и крестьянк... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
14.08.1801
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сеткин Павел Федоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
14.05.1815
Сын: Царев Федор Федоров
Мать ребёнка: ?
ЦИАМ ф.203 оп.745 д.927 лист 151 обМитрические книги ц. Рождества Богородицы 1815 год 14/16 05 1815 рождение и крещение сына Федора восприемники: с. Марфина дворовый человек Василий Андреев и крестьян... Показать все
Смерть
1851