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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеткин Федор Иванов

Рождение ребёнка
14.08.1801

Сын: Сеткин Андрей Федоров

Отец ребёнка: Сеткин Федор Иванов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сеткин Павел Федоров

Отец ребёнка: Сеткин Федор Иванов

Рождение ребёнка
14.05.1815

Сын: Царев Федор Федоров

Отец ребёнка: Сеткин Федор Иванов

ЦИАМ ф.203 оп.745 д.927 лист 151 обМитрические книги ц. Рождества Богородицы 1815 год 14/16 05 1815 рождение и крещение сына Федора восприемники: с. Марфина дворовый человек Василий Андреев и крестьян... Показать все

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