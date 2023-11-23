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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сеткин Федор Иванов
Рождение ребёнка
14.08.1801
Отец ребёнка: Сеткин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сеткин Павел Федоров
Отец ребёнка: Сеткин Федор Иванов
Рождение ребёнка
14.05.1815
Сын: Царев Федор Федоров
Отец ребёнка: Сеткин Федор Иванов
ЦИАМ ф.203 оп.745 д.927 лист 151 обМитрические книги ц. Рождества Богородицы 1815 год 14/16 05 1815 рождение и крещение сына Федора восприемники: с. Марфина дворовый человек Василий Андреев и крестьян... Показать все