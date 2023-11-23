Елена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеткин Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сеткин Василий Андреев

Отец ребёнка: Сеткин Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Сеткина) Аграфена Андреева

Отец ребёнка: Сеткин Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Сеткина) Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Сеткин Андрей Федоров

Смерть
Неизвестно

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