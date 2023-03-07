Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Маркел Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Дорофей Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1810