Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1810

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1765 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Маркел Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Дорофей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1810
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