Дорофей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Яков Дорофеев
Мать ребёнка: Пелагия Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Степанида Дорофеева
Мать ребёнка: Пелагия Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Емельянова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1819