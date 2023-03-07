Дорофей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофей Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1799 г.р.
Около 1802 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Яков Дорофеев

Мать ребёнка: Пелагия Емельянова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Степанида Дорофеева

Мать ребёнка: Пелагия Емельянова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Емельянова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1819
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