Пелагия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагия Емельянова

Пелагия Емельянова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Около 1799 г.р.
Около 1802 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Яков Дорофеев

Отец ребёнка: Дорофей Васильев

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Степанида Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Васильев

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофей Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1810
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close