Пелагия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Яков Дорофеев
Отец ребёнка: Дорофей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Степанида Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорофей Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1810