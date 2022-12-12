Малыгина (Потяркина) Марфа Ефимовна
Место рождения
Дата рождения01.09.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1905 ст.
Крещение
02.09.1905 ст.
восприемница солдатская жена Агафья Ивановна Сверлова/Потяркина (тётка)
Место жительства
1917
справка ГААО
Место жительства
1970
Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно