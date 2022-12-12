Малыгина (Потяркина) Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Потяркина) Марфа Ефимовна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.09.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1905 ст.

Отец: Потяркин Евфимий Иванович

Мать: Потяркина Мария Григорьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
02.09.1905 ст.
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
восприемница солдатская жена Агафья Ивановна Сверлова/Потяркина (тётка)
Место жительства
1917
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО
Место жительства
1970
Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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