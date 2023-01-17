Потяркина (Дородних-Дородняя) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
11.05.1898
Дочь: Подшивалова Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1900 ст.
Сын: Потяркин Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1903 ст.
Дочь: Пищухина Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1905 ст.
Дочь: Малыгина Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1908 ст.
Дочь: Потяркина Калиста Ефимовна
Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1911 ст.
Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1913 ст.
Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1917
Дочь: Потяркина Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович
Смерть
Неизвестно