Потяркина (Дородних-Дородняя) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Дородних-Дородняя) Мария Григорьевна

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Место рождения

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
13.01.1897 ст.

Муж: Потяркин Евфимий Иванович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.05.1898

Дочь: Подшивалова Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.10.1900 ст.

Сын: Потяркин Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.03.1903 ст.

Дочь: Пищухина Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.09.1905 ст.

Дочь: Малыгина Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
31.01.1908 ст.

Дочь: Потяркина Калиста Ефимовна

Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.02.1911 ст.

Сын: Потяркин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.11.1913 ст.

Сын: Потяркин Яков Ефимович

Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.05.1917

Дочь: Потяркина Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Потяркин Евфимий Иванович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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