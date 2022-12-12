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Иванов Николай Васильевич

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Место рождения

Астрахановка, Волости, Амурская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахановка, Волости, Амурская область
Рождение ребёнка
01.05.1927

Дочь: Иванова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Курносова Анастасия Захаровна

Астрахановка, Волости, Амурская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Иванов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Курносова Анастасия Захаровна

Астрахановка, Волости, Амурская область
Рождение ребёнка
23.08.1940

Дочь: Иванова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Курносова Анастасия Захаровна

Астрахановка, Волости, Амурская область
Смерть
1943
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