Иванов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1927
Дочь: Иванова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Курносова Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Иванов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Курносова Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
23.08.1940
Дочь: Иванова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Курносова Анастасия Захаровна
Смерть
1943