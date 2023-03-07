Курносова Анастасия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курносова Анастасия Захаровна

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Место рождения

Белоярово, Мазановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

17.05.1909

Дата смерти

09.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоярово, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.05.1927

Дочь: Иванова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич

Астрахановка, Волости, Амурская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Иванов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич

Астрахановка, Волости, Амурская область
Рождение ребёнка
23.08.1940

Дочь: Иванова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич

Астрахановка, Волости, Амурская область
Смерть
09.09.1987
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