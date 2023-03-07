Курносова Анастасия Захаровна
Место рождения
Дата рождения17.05.1909
Дата смерти09.09.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1927
Дочь: Иванова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Иванов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1940
Дочь: Иванова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич
Смерть
09.09.1987