Иванова Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1927
Дата смерти11.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1927
Рождение ребёнка
?.08.1945
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
18.06.1951
Сын: Гриценко Николай Викторович
Отец ребёнка: Гриценко Виктор Ильич
Рождение ребёнка
16.07.1953
Дочь: Гриценко Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Гриценко Виктор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
11.12.2005