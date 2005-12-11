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Иванова Мария Николаевна

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Место рождения

Астрахановка, Волости, Амурская область

Дата рождения

01.05.1927

Дата смерти

11.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1927

Отец: Иванов Николай Васильевич

Мать: Курносова Анастасия Захаровна

Астрахановка, Волости, Амурская область
Рождение ребёнка
?.08.1945

Сын: Иванов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
18.06.1951

Сын: Гриценко Николай Викторович

Отец ребёнка: Гриценко Виктор Ильич

Рождение ребёнка
16.07.1953

Дочь: Гриценко Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Гриценко Виктор Ильич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
11.12.2005
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