Гриценко Виктор Ильич
Место рождения
Дата рождения09.04.1923
Дата смерти09.02.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1923
Отец: не указан
Мать: марфа
Рождение ребёнка
18.06.1951
Сын: Гриценко Николай Викторович
Мать ребёнка: Иванова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1953
Дочь: Гриценко Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Иванова Мария Николаевна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
09.02.2008