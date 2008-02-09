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Гриценко Виктор Ильич

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Место рождения

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

09.04.1923

Дата смерти

09.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1923

Отец: не указан

Мать: марфа

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.06.1951

Сын: Гриценко Николай Викторович

Мать ребёнка: Иванова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.1953

Дочь: Гриценко Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Иванова Мария Николаевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
09.02.2008
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