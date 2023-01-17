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Иванова Зинаида Николаевна

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Место рождения

Астрахановка, Волости, Амурская область

Дата рождения

23.08.1940

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1940

Отец: Иванов Николай Васильевич

Мать: Курносова Анастасия Захаровна

Астрахановка, Волости, Амурская область
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