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Иванова Зинаида Николаевна
Иванова Зинаида Николаевна
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Место рождения
Астрахановка
, Волости, Амурская область
Дата рождения
23.08.1940
Пол
Женский
Отец
Иванов Николай Васильевич
1902 г.р.
Мать
Курносова Анастасия Захаровна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1940
Отец:
Иванов Николай Васильевич
Мать:
Курносова Анастасия Захаровна
Астрахановка
, Волости, Амурская область
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