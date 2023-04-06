Кирикова (Медвѣдева) Устинья
Место рождения
Дата рождения1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Медвѣдевъ Ефремъ
Мать: Медвѣдева Февронья
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кириковъ Петръ
Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кириковъ Сергей
Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Туленкова Марѳа
Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кириковъ Семенъ
Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кириковъ Никита
Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кириковъ Алексей
Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Власова Анна
Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кириковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чикунова Матрена
Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириковъ Федоръ