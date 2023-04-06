Кирикова (Медвѣдева) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирикова (Медвѣдева) Устинья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Медвѣдевъ Ефремъ

Мать: Медвѣдева Февронья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кириковъ Петръ

Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кириковъ Сергей

Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Туленкова Марѳа

Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кириковъ Семенъ

Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кириковъ Никита

Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кириковъ Алексей

Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Власова Анна

Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кириковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чикунова Матрена

Отец ребёнка: Кириковъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириковъ Федоръ

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