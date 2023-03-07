Власова (Кирикова) Анна
Место рождения
Дата рождения1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Кириковъ Федоръ
Мать: Кирикова Устинья
Бракосочетание
07.02.1883
Муж: Власовъ Александръ
Рождение ребёнка
24.11.1883
Сын: Власовъ Андрей
Отец ребёнка: Власовъ Александръ
Рождение ребёнка
25.03.1885
Сын: Власовъ Їосифъ
Отец ребёнка: Власовъ Александръ
Рождение ребёнка
05.08.1892
Сын: Власовъ Матвѣй
Отец ребёнка: Власовъ Александръ