Власова (Кирикова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова (Кирикова) Анна

Власова (Кирикова) Анна

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Кириковъ Федоръ

Мать: Кирикова Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1883

Муж: Власовъ Александръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1883

Сын: Власовъ Андрей

Отец ребёнка: Власовъ Александръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1885

Сын: Власовъ Їосифъ

Отец ребёнка: Власовъ Александръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1892

Сын: Власовъ Матвѣй

Отец ребёнка: Власовъ Александръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close