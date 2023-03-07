Власовъ Александръ
Место рождения
Дата рождения1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Власовъ Павелъ
Мать: Власова Авдотья
Рождение ребёнка
21.10.1876
Сын: Власовъ Яковъ
Мать ребёнка: Власова Акулина
Бракосочетание
03.11.1876
Жена: Власова Акулина
Бракосочетание
07.02.1883
Жена: Власова Анна
Рождение ребёнка
24.11.1883
Сын: Власовъ Андрей
Мать ребёнка: Власова Анна
Рождение ребёнка
25.03.1885
Сын: Власовъ Їосифъ
Мать ребёнка: Власова Анна
Рождение ребёнка
05.08.1892
Сын: Власовъ Матвѣй
Мать ребёнка: Власова Анна