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Власовъ Александръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Власовъ Павелъ

Мать: Власова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1876

Сын: Власовъ Яковъ

Мать ребёнка: Власова Акулина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.11.1876

Жена: Власова Акулина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1883

Жена: Власова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1883

Сын: Власовъ Андрей

Мать ребёнка: Власова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1885

Сын: Власовъ Їосифъ

Мать ребёнка: Власова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1892

Сын: Власовъ Матвѣй

Мать ребёнка: Власова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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