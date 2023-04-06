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Медвѣдевъ Ефремъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Медведевъ Иванъ

Мать: Медведева Улита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Кирикова Устинья

Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Медвѣдевъ Евсей

Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Оренбуркина Татіана

Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Медвѣдевъ Улитинъ Паѵелъ

Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Медвѣдевъ Афанасій

Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медвѣдева Февронья

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