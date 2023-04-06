Медвѣдевъ Ефремъ
Место рождения
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Медведевъ Иванъ
Мать: Медведева Улита
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Кирикова Устинья
Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Медвѣдевъ Евсей
Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Оренбуркина Татіана
Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья
Рождение ребёнка
1841
Сын: Медвѣдевъ Афанасій
Мать ребёнка: Медвѣдева Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медвѣдева Февронья