Кириковъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Кириковъ Федоръ
Мать: Кирикова Устинья
Рождение ребёнка
29.09.1883
Дочь: Ефросинія
Мать ребёнка: Кирикова Дарія
деревня Побоище
Рождение ребёнка
03.11.1885
Сын: Кириковъ Онисифоръ
Мать ребёнка: Кирикова Дарія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1892
Сын: Кириковъ Андрей
Мать ребёнка: Кирикова Дарія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирикова Дарія