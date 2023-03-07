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Кириковъ Ефимъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Кириковъ Федоръ

Мать: Кирикова Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1883

Дочь: Ефросинія

Мать ребёнка: Кирикова Дарія

деревня Побоище
Рождение ребёнка
03.11.1885

Сын: Кириковъ Онисифоръ

Мать ребёнка: Кирикова Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1892

Сын: Кириковъ Андрей

Мать ребёнка: Кирикова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирикова Дарія

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