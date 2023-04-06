Кирикова (Чуднова) Дарія
Место рождения
Дата рождения21.03.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1861
Отец: Чудновъ Яковъ
Мать: Чуднова Домна
Рождение ребёнка
29.09.1883
Дочь: Ефросинія
Отец ребёнка: Кириковъ Ефимъ
деревня Побоище
Рождение ребёнка
03.11.1885
Сын: Кириковъ Онисифоръ
Отец ребёнка: Кириковъ Ефимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1892
Сын: Кириковъ Андрей
Отец ребёнка: Кириковъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириковъ Ефимъ