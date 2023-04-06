Кирикова (Чуднова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирикова (Чуднова) Дарія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.03.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1861

Отец: Чудновъ Яковъ

Мать: Чуднова Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1883

Дочь: Ефросинія

Отец ребёнка: Кириковъ Ефимъ

деревня Побоище
Рождение ребёнка
03.11.1885

Сын: Кириковъ Онисифоръ

Отец ребёнка: Кириковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1892

Сын: Кириковъ Андрей

Отец ребёнка: Кириковъ Ефимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириковъ Ефимъ

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