Токмаков Андрей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Токмаков Василий Андреевич
Мать ребёнка: Токмакова Марья Игнатовна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Токмакова Марья Игнатовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Токмаков Иван Младший Андреевич
Мать ребёнка: Токмакова Марья Игнатовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Токмакова (Токмакова) Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Токмакова Марья Игнатовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Токмаков Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Токмакова Марья Игнатовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Токмакова (Токмакова) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Токмакова Марья Игнатовна
Смерть
Неизвестно