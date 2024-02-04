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Токмаков Андрей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Токмаков Ефим Александрович

Мать: Токмакова Марфа Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова Марья Игнатовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Токмаков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Токмакова Марья Игнатовна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Токмаков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Токмакова Марья Игнатовна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Токмаков Иван Младший Андреевич

Мать ребёнка: Токмакова Марья Игнатовна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Токмакова (Токмакова) Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Токмакова Марья Игнатовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Токмаков Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Токмакова Марья Игнатовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Токмакова (Токмакова) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Токмакова Марья Игнатовна

Смерть
Неизвестно

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