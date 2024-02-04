Токмакова Марья Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова Марья Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Токмаков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Токмаков Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Токмаков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Токмаков Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Токмаков Иван Младший Андреевич

Отец ребёнка: Токмаков Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Токмакова (Токмакова) Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Токмаков Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Токмаков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Токмаков Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Токмакова (Токмакова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Токмаков Андрей Ефимович

Смерть
Неизвестно

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