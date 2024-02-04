Токмакова Марья Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Токмаков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Токмаков Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Токмаков Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Токмаков Иван Младший Андреевич
Отец ребёнка: Токмаков Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Токмакова (Токмакова) Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Токмаков Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Токмаков Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Токмаков Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Токмакова (Токмакова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Токмаков Андрей Ефимович
Смерть
Неизвестно