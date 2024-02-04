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Токмакова Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Ефим Александрович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Токмаков Стефан Ефимович

Отец ребёнка: Токмаков Ефим Александрович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Токмаков Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Токмаков Ефим Александрович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Токмаков Антон Ефимович

Отец ребёнка: Токмаков Ефим Александрович

Смерть
Неизвестно

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