Терентьев (Стефанов) Дмитрий Львович 1819 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Терентьев (Стефанов) Дмитрий Львович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1794 г.р.

Жена

1817 г.р.
1826 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Терентьев (Терентьев) Лев(Леонтий) Стефанович

Мать: Петрова-Алексеева (Захарова) Евдокия Харитоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1837 ст.

Жена: Петрова Анна Терентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1838 ст.

Сын: Стефанов-Терентьев (Львов) Иаков (Яков) Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрова Анна Терентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1840 ст.

Дочь: Стефанова-Терентьева-Шафранова (Львова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрова Анна Терентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.04.1843 ст.

Сын: Стефанов-Шафранов (Львов) Иоанн (Иван) Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1845 ст.

Сын: Стефанов-Шафранов (Львов) Пахомий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1849 ст.

Жена: Аврамова (Давыдова) Марина Лукьяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1852 ст.

Дочь: Стефанова (Львова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Аврамова (Давыдова) Марина Лукьяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1854 ст.

Дочь: Стефанова-Терентьева-Шафранова (Львова) Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Аврамова (Давыдова) Марина Лукьяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1857 ст.

Дочь: Стефанова (Львова) Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Аврамова (Давыдова) Марина Лукьяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.01.1858 ст.

Жена: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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