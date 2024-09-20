Терентьев (Стефанов) Дмитрий Львович
Место рождения
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Терентьев (Терентьев) Лев(Леонтий) Стефанович
Жена: Петрова Анна Терентьевна
Сын: Стефанов-Терентьев (Львов) Иаков (Яков) Дмитриевич
Мать ребёнка: Петрова Анна Терентьевна
Дочь: Стефанова-Терентьева-Шафранова (Львова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Петрова Анна Терентьевна
Сын: Стефанов-Шафранов (Львов) Иоанн (Иван) Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Сын: Стефанов-Шафранов (Львов) Пахомий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Стефанова (Львова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Аврамова (Давыдова) Марина Лукьяновна
Дочь: Стефанова-Терентьева-Шафранова (Львова) Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Аврамова (Давыдова) Марина Лукьяновна
Дочь: Стефанова (Львова) Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Аврамова (Давыдова) Марина Лукьяновна
Жена: не указана