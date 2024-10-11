Стефанов-Шафранов (Львов) Иоанн (Иван) Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1843 ст.
Отец: Терентьев (Стефанов) Дмитрий Львович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1866 ст.
Рождение ребёнка
05.06.1877 ст.
Дочь: Львова-Стефанова-Терентьева-Шафранова (Дмитриева) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Ермолаева-Алексеева (Николаева) Евдокия Феодотовна
Смерть
Неизвестно