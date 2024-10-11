Стефанов-Шафранов (Львов) Иоанн (Иван) Дмитриевич 07.04.1843 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Стефанов-Шафранов (Львов) Иоанн (Иван) Дмитриевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.04.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1843 ст.

Отец: Терентьев (Стефанов) Дмитрий Львович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.07.1866 ст.

Жена: Ермолаева-Алексеева (Николаева) Евдокия Феодотовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1877 ст.

Дочь: Львова-Стефанова-Терентьева-Шафранова (Дмитриева) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Ермолаева-Алексеева (Николаева) Евдокия Феодотовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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