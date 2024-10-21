Стефанова-Терентьева-Шафранова (Львова) Акилина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1854 ст.
Бракосочетание
27.05.1870 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1873 ст.
Сын: Сергеев-Константинов-Алексеев-Турнавин (Захаров) Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Иоанн (Иван) Захарович
Рождение ребёнка
27.07.1874 ст.
Дочь: Сергеева-Константинова-Алексеева-Турнавина (Захарова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Иоанн (Иван) Захарович
Рождение ребёнка
14.09.1879 ст.
Дочь: Сергеева-Константинова-Алексеева-Турнавина (Захарова) Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Иоанн (Иван) Захарович
Смерть
Неизвестно