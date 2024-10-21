Стефанова-Терентьева-Шафранова (Львова) Акилина Дмитриевна 09.06.1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанова-Терентьева-Шафранова (Львова) Акилина Дмитриевна

Стефанова-Терентьева-Шафранова (Львова) Акилина Дмитриевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.06.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1854 ст.

Отец: Терентьев (Стефанов) Дмитрий Львович

Мать: Аврамова (Давыдова) Марина Лукьяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.05.1870 ст.

Муж: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Иоанн (Иван) Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1873 ст.

Сын: Сергеев-Константинов-Алексеев-Турнавин (Захаров) Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Иоанн (Иван) Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1874 ст.

Дочь: Сергеева-Константинова-Алексеева-Турнавина (Захарова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Иоанн (Иван) Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.09.1879 ст.

Дочь: Сергеева-Константинова-Алексеева-Турнавина (Захарова) Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Иоанн (Иван) Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.