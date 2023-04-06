Горшенина (Лямина) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Лямина) Аксинья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1890

Дата смерти

07.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ляминъ Прокопий

Мать: Лямина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1905

Сын: Горшенинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Горшенинъ Даниилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1923

Дочь: Горшенина Анна

Отец ребёнка: Горшенинъ Даниилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Горшенин Егор

Отец ребёнка: Горшенинъ Даниилъ

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.08.1950
Крепостной Зилаир, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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