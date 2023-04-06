Горшенина (Лямина) Аксинья
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти07.08.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Ляминъ Прокопий
Мать: Лямина Пелагея
Рождение ребёнка
21.10.1905
Сын: Горшенинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Горшенинъ Даниилъ
Рождение ребёнка
01.07.1923
Дочь: Горшенина Анна
Отец ребёнка: Горшенинъ Даниилъ
Рождение ребёнка
1925
Сын: Горшенин Егор
Отец ребёнка: Горшенинъ Даниилъ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.08.1950
Крепостной Зилаир, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан