Лямина (Баушкина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения03.10.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1861
Отец: Баушкинъ Петръ
Мать: Баушкина Евдокия
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ляминъ Дмитрий
Отец ребёнка: Ляминъ Прокопий
Рождение ребёнка
28.04.1890
Сын: Ляминъ Афонасий
Отец ребёнка: Ляминъ Прокопий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Горшенина Аксинья
Отец ребёнка: Ляминъ Прокопий
Рождение ребёнка
29.08.1893
Сын: Ляминъ Иванъ
Отец ребёнка: Ляминъ Прокопий
Рождение ребёнка
04.01.1896
Сын: Ляминъ Иванъ
Отец ребёнка: Ляминъ Прокопий
Рождение ребёнка
20.03.1898
Сын: Ляминъ Василий
Отец ребёнка: Ляминъ Прокопий