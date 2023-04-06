Лямина (Баушкина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛямина (Баушкина) Пелагея

Лямина (Баушкина) Пелагея

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.10.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1861

Отец: Баушкинъ Петръ

Мать: Баушкина Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ляминъ Дмитрий

Отец ребёнка: Ляминъ Прокопий

Рождение ребёнка
28.04.1890

Сын: Ляминъ Афонасий

Отец ребёнка: Ляминъ Прокопий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Горшенина Аксинья

Отец ребёнка: Ляминъ Прокопий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1893

Сын: Ляминъ Иванъ

Отец ребёнка: Ляминъ Прокопий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1896

Сын: Ляминъ Иванъ

Отец ребёнка: Ляминъ Прокопий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1898

Сын: Ляминъ Василий

Отец ребёнка: Ляминъ Прокопий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close