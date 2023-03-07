Горшенина (Горшенина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Горшенина) Анна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.07.1923

Дата смерти

02.06.1992

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923

Отец: Горшенинъ Даниилъ

Мать: Горшенина Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1945

Муж: Горшенин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшенин Василий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.06.1992
Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
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