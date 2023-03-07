Горшенина (Горшенина) Анна
Место рождения
Дата рождения01.07.1923
Дата смерти02.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923
Отец: Горшенинъ Даниилъ
Мать: Горшенина Аксинья
Бракосочетание
1945
Муж: Горшенин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшенин Василий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.06.1992
Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан