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Власов Иван Степанович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Власов Степан Спиридонович

Мать: Власова Афимья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Власова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Дмитриевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Власов Никита Иванович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Дмитриевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Власова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Дмитриевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Власов Яков Иванович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Дмитриевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Власова) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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