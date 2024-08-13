Власов Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Власов Степан Спиридонович
Мать: Власова Афимья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Власова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Власова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Власов Яков Иванович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Власова) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: не указана